Тюменцев предупреждают: интернет-мошенники активно используют соцести

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Профилактика мошенничества стала одним из мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 годы". Основной упор делается на распространение информации в социальных сетях, рассказал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Олег Датских.

"Информация по вопросам безопасности размещается ежедневно на данных информационных ресурсах", – сообщил он.

Злоумышленники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, банков и других структур. Они могут сообщить о подозрительной активности на счете. Нередки случаи, когда мошенники взламывают соцсети и просят денег у друзей. В случае подозрения прервите разговор, позвоните близким или в банк. Будьте осторожны и при интернет-покупках, выбирайте проверенные платформы, пишет "Вслух.ру".