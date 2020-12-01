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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцев предупреждают: интернет-мошенники активно используют соцести

Общество, 18:59 19 декабря 2020

duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Профилактика мошенничества стала одним из мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 2015 – 2022 годы". Основной упор делается на распространение информации в социальных сетях, рассказал директор департамента безопасности жизнедеятельности администрации города Олег Датских.

"Информация по вопросам безопасности размещается ежедневно на данных информационных ресурсах", – сообщил он.

Злоумышленники могут представиться сотрудниками правоохранительных органов, банков и других структур. Они могут сообщить о подозрительной активности на счете. Нередки случаи, когда мошенники взламывают соцсети и просят денег у друзей. В случае подозрения прервите разговор, позвоните близким или в банк. Будьте осторожны и при интернет-покупках, выбирайте проверенные платформы, пишет "Вслух.ру".

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