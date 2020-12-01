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Участники проекта "Домашка.SNOW" снимут новогодние ролики

Общество, 20:34 19 декабря 2020

Фото из сообщества "Тюмень – наш дом" во ВКонтакте

Участники проекта "Домашка.SNOW" создадут новогоднее поздравление для жителей России.

Командная регистрация уже завершена — заявки подали 27 команд, сейчас в проекте 185 индивидуальных участников. Подростки от 14 до 18 лет могут подать заявки до 23 декабря.

Во время проекта участников ждут 5 уроков и 5 заданий, рассказали редакции Moi-portal.ru. Также на проекте с лекциями выступят 3 федеральных спикера из российских креативных агентств. Все они работали с крупными брендами.

Участники, которые создадут самый качественный контент на специальных заданиях, получат годовую подписку на онлайн-кинотеатр и наушники. Набор для мобильной съемки отправится к победителю индивидуального зачета. А команда-победитель получит сертификат на покупку или аренду техники и отдых для всех членов команды.

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