В Тюмени готовят подрядчиков для капремонта многоквартирных домов

Фото из группы «Тюмень – наш дом» во Вконтакте Фото из группы «Тюмень – наш дом» во Вконтакте

В Тюмени ведется подготовка подрядчиков для выполнения капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Объемы большие, с каждым краткосрочным планом увеличиваются.

Если первый, с 2015 по 2017 годы, охватил 412 домов, то второй, который заканчивается в 2020 году, – уже 915 домов. С 2021 года начнется третий. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок. Для компенсации нехватки подрядчиков было принято такое решение.

"Мы между собой называем это "инкубатор подрядчиков". Он создан на базе МУП "ГорКомСервис", – рассказал заместитель главы города Павел Перевалов на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству гордумы. – "ГорКомСервис" – разумеется, через соответствующие процедуры – привлекает подрядные организации. Создаёт выгодные условия для привлечения малого бизнеса, у кого есть компетенции выполнять определенные работы, но они не соответствуют требованиям, предъявляемым к генеральному подряду".

Таким образом, 49 подрядчиков числятся в реестре на генеральном подряде, и еще 29 – те, кто работает на условиях "ГорКомСервиса".

"Мелкие" подрядчики могут наработать опыт, заработать денег, пополнить свою материально-техническую базу и в дальнейшем взять генеральный подряд.

"То есть мы растим этих подрядчиков. Это принципиально важный момент", - подчеркнул Павел Перевалов.

Как ранее сообщал "Вслух.ру", третий краткосрочный период, который начнется с 1 января, имеет свою особенность. В самой программе почти 700 домов. Еще более 250 – в подпрограмме, в которую включены не аварийные дома с износом более 70%. Кроме того, при возникновении аварийных ситуаций капитальный ремонт делается оперативнее запланированных сроков (это уже третий список). В 2020 году внеочередной капремонт проведен в 12 домах.