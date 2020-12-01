Тюменцам рассказали, как выбрать качественную елку

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Приобретая живую новогоднюю ель, вы можете принести в дом различных насекомых, которых обычно живут на коре дерева. Исследователи утверждают, что на одном стволе может быть несколько сотен насекомых. Они не опасны для человека, но лучше заранее позаботиться о том, чтобы убрать с елки всю живность: тлю, пауков, клещей, короедов.

Как рассказал биолог Виктор Чепиков, при покупке новогоднего дерева нужно его осмотреть на наличие отложенных яиц насекомых, они чаще всего находятся на ветках или у основания ствола. Перед подъездом хорошенько потрясите ель, а еще лучше - постучите стволом по земле. Да, это будет вам стоит нескольких иголок, но все насекомые тоже спадут.

Еще один вариант – помыть елку из шланга, сильный напор воды смоет всех насекомых. Но учтите, что дереву нужно будет сутки стоять где-то, чтобы вода стекла и оно просохло.

Также можно обработать ствол и хвою инсектицидным мылом, оно является органическим веществом и продается в разведенном виде во многих хозяйственных магазинах. А вот от аэрозолей лучше отказаться, так как они легковоспламеняющиеся вещества. Если осадок останется на елке, это чревато серьезными последствиями, ведь дерево зачастую украшают гирляндами, пишет "АиФ - Западная Сибирь".