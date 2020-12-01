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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, как защититься от морозов

Общество, 14:47 20 декабря 2020

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Что нужно делать, чтобы не мерзнуть на улице во время прогулок, рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Нужно приучить себя дышать на улице только через нос, перед выходом на холод за 20-30 минут обязательно нанести на кожу рук и лица специальный защитный крем от непогоды, а на губы - жирную гигиеническую помаду.

В холодное время года лучше пересмотреть свой рацион питания. В ежедневном рационе должны присутствовать продукты, которые содержат масла: орехи, жирная рыба, оливковое масло.

Носить нужно теплую одежду из натуральных материалов, обувь и перчатки на натуральном меху. На улице при сильном ветре обязательно нужно прятать руки в карманы или надевать варежки, а лицо прикрывать капюшоном, высоким воротником и широким шарфом.

Тем, у кого есть холодовая аллергия, советуют сократить время пребывания на морозе до минимума, не употреблять холодных напитков и продуктов, не умываться и не мыть руки ледяной водой. При значительном недомогании можно воспользоваться антигистаминными препаратами. Принимать их стоит только после назначения врача. А пораженные места ни в коем случае не расчесывать. Специфических медикаментов для лечения холодовой аллергии в медицинской практике не существует. Пациентов принято лечить так же, как и при других видах аллергических реакций, пишет "Мегатюмень".

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