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Елочные базары работают в Тюмени

Общество, 16:22 20 декабря 2020

Фото: ИА "Тюменская линия"

Елочные базары буду работать в Тюмени до 10 января. Купить живую елку можно по следующим адресам: ул.Московский тракт, 108; ул.Республики, 189; ул.Республики, 205; Сквер Депутатов, Сквер Молодежный; пруд Южный; Сквер Комсомольский, ул. Зои Космодемьянской и бульвар Шаимский.

Дополнительно в Выставочном зале с 17 по 30 декабря будет работать новогодняя выставка-ярмарка потребительских товаров, рождественских и новогодних подарков, сувениров, елочных украшений и елей.

"В рамках выставки будет функционировать большая экспозиция "Продукты питания к новогоднему столу", - сообщили "АиФ – Западная Сибирь" в департаменте потребительского рынка Тюмени.

Также в департаменте отметили, что ежедневно специалисты проводят рейды по незаконной торговли на улицах города и составляют протоколы об административных правонарушениях, в том числе за несанкционированной торговли елями.

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