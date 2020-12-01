Иностранные студенты выставили свои кандидатуры на выборах в региональный Студсовет

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Одним из кандидатов на выборах в Студсовет Тюменской области стал студент лечебного факультета ТюмГМУ Нама Праджавал. Он приехал учиться из Индии три года назад, в выборах в Студсовет участвует впервые, хочет помогать иностранным студентам адаптироваться в регионе.

Всего в Тюменской области учатся около пяти тысяч иностранных студентов. В прошлом созыве руководителем одного из проектов совета был студент из Сербии Александар Цветанович, он вместе с членами Студсовета в 2018 году представил идею проекта губернатору Тюменской области, получил грант и в мае 2019 года провел студенческий турнир по уличному баскетболу "Streetball Student", в котором приняли участие 200 студентов, в том числе ребята из Колумбии и Сербии.

Студсовет избирается на один год, а в состав могут войти от 15 до 20 человек. Пройти регистрацию и стать участником проекта можно по ссылке до 24 декабря.

Кандидатов ждут четыре основных этапа: верификация, онлайн-общение с экспертами, телевизионные дебаты и студенческое онлайн-голосование. Члены совета 2021 определятся по сумме результатов финальных испытаний – оценивать дебаты будут эксперты, а участвовать в голосовании смогут только студенты юга Тюменской области, сообщает пресс-служба Студенческого совета Тюменской области.