  • 21 декабря 202021.12.2020понедельник
  • USD73,3155
    EUR89,8262
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Александр Моор выступит с ежегодным посланием

Губернатор, 17:15 21 декабря 2020

admtyumen.ru. Архив | Фото: admtyumen.ru. Архив

Александр Моор выступит с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития" 22 декабря, начало в 10 часов.

Губернатор подведет итоги года и обозначит перспективы социально-экономического развития региона на 2021 год. Особое внимание будет уделено новым вызовам, на которые предстоит ответить региональным и муниципальным органам власти, бизнесу и обществу.

Трансляцию можно посмотреть на официальном портале Тюменской областной думы, сайте регионального правительства, на телеканале "Тюменское время", в социальных сетях сообщества "Тюменская область" ВКонтакте и Одноклассники, а также в официальных аккаунтах Александра Моора во ВКонтакте и Одноклассники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , облдума , послание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:15 21.12.2020Александр Моор выступит с ежегодным посланием
10:02 21.12.2020Александр Моор проведет прямую линию с жителями
13:54 19.12.2020Александр Моор рассказал, как относится к киберспорту
10:46 18.12.2020Моор: Тюменская область готова выполнить задачи, поставленные президентом страны