Александр Моор выступит с ежегодным посланием

| Фото: admtyumen.ru. Архив | Фото: admtyumen.ru. Архив

Александр Моор выступит с ежегодным посланием Тюменской областной думе "О положении дел в области и перспективах ее развития" 22 декабря, начало в 10 часов.

Губернатор подведет итоги года и обозначит перспективы социально-экономического развития региона на 2021 год. Особое внимание будет уделено новым вызовам, на которые предстоит ответить региональным и муниципальным органам власти, бизнесу и обществу.

Трансляцию можно посмотреть на официальном портале Тюменской областной думы, сайте регионального правительства, на телеканале "Тюменское время", в социальных сетях сообщества "Тюменская область" ВКонтакте и Одноклассники, а также в официальных аккаунтах Александра Моора во ВКонтакте и Одноклассники.