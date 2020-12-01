Тобольские школьники участвуют в международном проекте
Школьники Тобольска приняли участие в международном проекте "Кругосветная экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.
15 декабря прошел первый "Урок из океана" по теме "Кронштадт – колыбель морских открытий". В ходе занятия школьники задали интересующие вопросы путешественниками, сыграли с ними в интеллектуальные игры. Пользуясь прямой связью с экипажем тримарана, учащиеся Тобольской школы № 16 прошли маршрутами мореплавателей.
В дальнейшем на открытом портале проекта будет создана интерактивная карта путешествия, на которой разместят историко-географические справками о морских открытиях и достижениях русских первооткрывателей XIX века, а также будет подробно освещаться маршрут современной экспедиции.
В перспективе к подобным урокам присоединятся школьники других школ области. За весь период кругосветного плавания планируется провести 24 урока.