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Тобольские школьники участвуют в международном проекте

Общество, 18:18 25 декабря 2020

Департамент образования и науки Тюменской области | Фото: Департамент образования и науки Тюменской области

Школьники Тобольска приняли участие в международном проекте "Кругосветная экспедиция "По пути русских кругосветных мореплавателей", сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

15 декабря прошел первый "Урок из океана" по теме "Кронштадт – колыбель морских открытий". В ходе занятия школьники задали интересующие вопросы путешественниками, сыграли с ними в интеллектуальные игры. Пользуясь прямой связью с экипажем тримарана, учащиеся Тобольской школы № 16 прошли маршрутами мореплавателей.

В дальнейшем на открытом портале проекта будет создана интерактивная карта путешествия, на которой разместят историко-географические справками о морских открытиях и достижениях русских первооткрывателей XIX века, а также будет подробно освещаться маршрут современной экспедиции.

В перспективе к подобным урокам присоединятся школьники других школ области. За весь период кругосветного плавания планируется провести 24 урока.

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# Тобольск , школьники

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