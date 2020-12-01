Дед Мороз поздравил ребят из села Онохино

| Фото: www.dom-dm.ru | Фото: www.dom-dm.ru

Утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели члены общественной молодежной палаты Тюменского района и волонтеры молодежного центра "Поколение".

Праздник прошел на свежем воздухе в селе Онохино. Дети отвечали на загадки Деда Мороза и Снегурочки, водили хороводы.

"Такие праздники безусловно нужны и важны. Это возможность пообщаться для родителей, для волонтеров – научиться взаимодействию с особыми ребятами", – рассказала куратор ОМП при Думе ТМР Анастасия Левинова.

Юные жители других деревень и сел тоже получат подарки. Тюменцы две недели исполняли желания детей с ОВЗ в рамках акции "Елка добра", пишет "Вслух.ру".