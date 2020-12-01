  • 26 декабря 202026.12.2020суббота
  • USD73,6921
    EUR89,8749
  • В Тюмени -17..-19 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Дед Мороз поздравил ребят из села Онохино

Общество, 09:57 26 декабря 2020

Фото: www.dom-dm.ru | Фото: www.dom-dm.ru

Утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья провели члены общественной молодежной палаты Тюменского района и волонтеры молодежного центра "Поколение".

Праздник прошел на свежем воздухе в селе Онохино. Дети отвечали на загадки Деда Мороза и Снегурочки, водили хороводы.

"Такие праздники безусловно нужны и важны. Это возможность пообщаться для родителей, для волонтеров – научиться взаимодействию с особыми ребятами", – рассказала куратор ОМП при Думе ТМР Анастасия Левинова.

Юные жители других деревень и сел тоже получат подарки. Тюменцы две недели исполняли желания детей с ОВЗ в рамках акции "Елка добра", пишет "Вслух.ру".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:22 26.12.2020Российские ученые испытают новейшие антибиотики
13:47 26.12.2020Тюменская ярмарка в Выставочном зале прошла проверку Роспотребнадзора
13:40 26.12.2020Число выздоровевших за сутки от COVID-19 превысило число заболевших в регионе
13:12 26.12.2020У 160 жителей Тюменской области выявили коронавирус за сутки