Тюменцы нарисовали двадцать уроков 2020 года

| Фото: Контора пароходства во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства во ВКонтакте

Тюменцы визуализировали "уроки" 2020 года и создали серию электронных открыток. Картинки размещены в социальных сетях мультицентра "Контора пароходства".

Так, на открытках затронули темы ценности домашнего уюта, важность заботы не только о соматическом, но и о ментальном здоровье, сохранении семейных отношений, а также об отпуске в родном городе.

"Мы начали ценить настоящее, научились проживать самые разные эмоции, отделять важное от второстепенного, а еще стали любить больше и сильнее. Этот год оказался намного сложнее, чем мы могли себе представить, но мы постарались сместить фокус на приятные моменты и показать, как адаптировались к новой реальности", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.