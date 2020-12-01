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Тюменцы нарисовали двадцать уроков 2020 года

Общество, 10:37 26 декабря 2020

Контора пароходства во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства во ВКонтакте

Тюменцы визуализировали "уроки" 2020 года и создали серию электронных открыток. Картинки размещены в социальных сетях мультицентра "Контора пароходства".

Так, на открытках затронули темы ценности домашнего уюта, важность заботы не только о соматическом, но и о ментальном здоровье, сохранении семейных отношений, а также об отпуске в родном городе.

"Мы начали ценить настоящее, научились проживать самые разные эмоции, отделять важное от второстепенного, а еще стали любить больше и сильнее. Этот год оказался намного сложнее, чем мы могли себе представить, но мы постарались сместить фокус на приятные моменты и показать, как адаптировались к новой реальности", — поделилась с редакцией Moi-portal.ru руководитель "Конторы пароходства" Юлия Саначина.

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