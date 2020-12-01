Тюменцам рассказали, как перейти на специальный налоговый режим

| Фото: Министерство экономического развития | Фото: Министерство экономического развития

Тюменцам рассказали, как перейти на специальный налоговый режим, пройти обучение и воспользоваться поддержкой. Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Антон Машуков подчеркнул, что НПД уже выбрали более 17 тысяч жителей.

"Налог на профессиональный доход" (НПД), который внедрен в Тюменской области в 2020 году, набирает популярность. По последним данным, более 17 тысяч человек зарегистрировались как самозанятые. Средняя сумма уплаченного в бюджет налога составляет 600 рублей. В целом самозанятые уже пополнили казну более чем на 19 млн рублей", - рассказал он на заседании облдумы.

Налоговый режим подойдет для репетиторов, таксистов, фотографов, организаторов праздников, частных строителей. Более подробную информацию можно узнать на официальном сайте УФНС.

Для самозанятых Тюменской области доступна образовательная поддержка. Центром "Мой бизнес" создан видеокурс из 25 занятий "Начни свое дело. Самозанятые" . Обучение бесплатное, по итогам ученики получают онлайн-сертификат.

В Фонде микрофинансирования Тюменской области для самозанятых доступны займы до 500 тысяч рублей под 4,25% годовых, пишет "Вслух.ру".