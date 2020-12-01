Тюменская ярмарка в Выставочном зале прошла проверку Роспотребнадзора

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение требований режима повышенной готовности в Выставочном зале проверили во время рейда сотрудники Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.

"С каждым предпринимателем мы составляем договор, где четко прописаны все необходимые требования, в том числе и санитарно-эпидемиологические, - говорит заместитель генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Вадим Фоминцев. - Если эти требования не выполняются, договор расторгается. Это касается и тех арендаторов, кто торгует продуктами, и тех, кто реализует промышленные товары".

На новогоднюю ярмарку, которая продлится до 30 декабря, заявилось более 100 участников.

"Наша задача сделать ее максимально безопасной и для посетителей, и для арендаторов. Поэтому журналы термометрии, проведение уборки, запасы масок и дезинфицирующих средств – все в наличии и соответствует требованиям", - отметил генеральный директор АО "Тюменская Ярмарка" Михаил Брудков.