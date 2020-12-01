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Подать онлайн-заявление нотариусу можно с 29 декабря

Общество, 15:28 26 декабря 2020

Фото: www.mos.ru

Подать заявления через единую информационную систему в Федеральную нотариальную палату в форме электронного документа жители могут с 29 декабря.

По словам юрисконсульта консультационного пункта по защите прав потребителей в Ишиме Валентины Плесовских, нужно будет заполнить специальную форму заявления и приложить к нему все необходимые документы в электронном виде. После на почту придет размер платы за услугу и реквизиты для перечисления суммы. Если в течение пяти дней не оплатить услугу, документы вернутся к на почту без рассмотрения.

Узнать подробности и обратиться за бесплатной юридической консультацией тюменцы могут по тел. 567-990 доб. 3722, 3723 или на горячую линию 68-48-94, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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