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Подведены итоги конкурсно-образовательного проекта "Домашка SNOW"

Общество, 16:54 26 декабря 2020

Контора пароходства Во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства Во ВКонтакте

298 подростков стали участниками конкурсно-образовательного проекта "Домашка SNOW".

Ребята узнали об организации мероприятий, интересных для СМИ, подаче материала и съемках видео. С 14 по 25 декабря прошло 5 уроков от региональных специалистов.С открытыми лекциями выступили представители крупных креативных агентств.

"Сегодня медиаобразование будет полезно всем: и медикам, и инженерам, и учителям. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый подросток смог выбрать для себя комфортный формат участия", — рассказала руководитель проекта Ли-лия Ужитчак.

Победители проекта получат подписку на онлайн-кинотеатр, наушники, наборы для мобильной съемки и возможность провести новогодний уик-энд в необычном месте, сообщает Мегатюмень

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