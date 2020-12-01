Подведены итоги конкурсно-образовательного проекта "Домашка SNOW"

| Фото: Контора пароходства Во ВКонтакте | Фото: Контора пароходства Во ВКонтакте

298 подростков стали участниками конкурсно-образовательного проекта "Домашка SNOW".

Ребята узнали об организации мероприятий, интересных для СМИ, подаче материала и съемках видео. С 14 по 25 декабря прошло 5 уроков от региональных специалистов.С открытыми лекциями выступили представители крупных креативных агентств.

"Сегодня медиаобразование будет полезно всем: и медикам, и инженерам, и учителям. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы каждый подросток смог выбрать для себя комфортный формат участия", — рассказала руководитель проекта Ли-лия Ужитчак.

Победители проекта получат подписку на онлайн-кинотеатр, наушники, наборы для мобильной съемки и возможность провести новогодний уик-энд в необычном месте, сообщает Мегатюмень