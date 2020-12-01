Трудовые мигранты должны сдать тест на COVID-19 и пройти обсервацию

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для иностранных рабочих, которые трудятся на строительных объектах на территории Тюменской области, ввели дополнительные требования.

Так, федеральный Роспотребнадзор обновил рекомендации, касающиеся работы в строительной отрасли. Теперь компании обязаны разместить мигрантов в обсерваторе до момента направления к месту работы.

Кроме того, иностранные граждане обязаны сдавать тест на коронавирус. Если выявлен положительный тест, то гражданин подлежит госпитализации, а тех, кто с ним контактировал, тоже должны изолировать и поместить под медицинское наблюдение.

В случае же отрицательного результата теста на COVID-19 и отсутствии иммуноглобулина G работника отправляют на обсервацию на две недели. Далее сдать повторно тест на наличие иммуноглобулина G можно не ранее чем через восемь дней после помещения в обсервацию.

Наконец, те, у кого отрицательный тест на инфекцию и присутствует иммуноглобулин G, могут направляться к месту работы, пишет "Тюменская область сегодня".