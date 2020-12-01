  • 26 декабря 202026.12.2020суббота
  • USD73,6921
    EUR89,8749
  • В Тюмени -16..-18 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменскому волейболисту провели уникальную операцию на плече

Общество, 19:49 26 декабря 2020

пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Тюменский волейболист получил травму, в результате которой разорвался внутрисуставный связочный аппарат. Помочь мужчине смогли врачи-травматологи Тюменской областной клинической больницы №2 - Денис Аржавицин и Евгений Райлян.

Во время высокотехнологичной эндоскопической операции хирурги зафиксировали поврежденные элементы сустава. Вся операция заняла один час.

"Мы уже освоили эндоскопию плечевых суставов, сейчас развиваем эндоскопию других суставов: в этом году было проведено около 300 артроскопических операций", - говорит врач-травматолог Евгений Райлян.

Около шести недель потребуется на заживление травмированных тканей, после чего мужчина приступит к разработке плечевого сустава, а к спортивным тренировкам он сможет вернуться уже через 4-5 месяцев, сообщает пресс-служба ОКБ №2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:54 26.12.2020Юные тюменцы могут поблагодарить докторов с помощью рисунков
19:49 26.12.2020Тюменскому волейболисту провели уникальную операцию на плече
19:21 26.12.2020Руслан Кухарук: тюменцы достойно ответили на вызовы 2020 года
18:59 26.12.2020Трудовые мигранты должны сдать тест на COVID-19 и пройти обсервацию