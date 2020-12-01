Тюменскому волейболисту провели уникальную операцию на плече

| Фото: пресс-служба ОКБ №2 | Фото: пресс-служба ОКБ №2

Тюменский волейболист получил травму, в результате которой разорвался внутрисуставный связочный аппарат. Помочь мужчине смогли врачи-травматологи Тюменской областной клинической больницы №2 - Денис Аржавицин и Евгений Райлян.

Во время высокотехнологичной эндоскопической операции хирурги зафиксировали поврежденные элементы сустава. Вся операция заняла один час.

"Мы уже освоили эндоскопию плечевых суставов, сейчас развиваем эндоскопию других суставов: в этом году было проведено около 300 артроскопических операций", - говорит врач-травматолог Евгений Райлян.

Около шести недель потребуется на заживление травмированных тканей, после чего мужчина приступит к разработке плечевого сустава, а к спортивным тренировкам он сможет вернуться уже через 4-5 месяцев, сообщает пресс-служба ОКБ №2.