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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Одиноким пенсионерам помогают найти приемную семью

Общество, 11:34 27 декабря 2020

Фото: admtyumen.ru

Тюменская область реализует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Каждому человеку, нуждающемуся в уходе, индивидуально подберут оптимальные виды помощи, сообщает региональный департамент социального развития.

Так, для решения проблемы социального одиночества пожилых людей и поддержки "семейного" ухода создана технология "Приемная семья для пожилых и инвалидов". В Тюменской области она работает и постоянно совершенствуется с 2012 года. В 2019 году участниками этой программы стали не только пожилые люди, но и инвалиды. В зависимости от личных предпочтений, возможно как совместное жительство пожилого человека с "приемной семьей", так и раздельное.

Сегодня около 300 пожилых людей и инвалидов уже живут в приемных семьях, получая необходимую помощь и уход.

Потенциальные приемные семьи тщательно отбираются, составляется трехсторонний договор. Его исполнение контролируют социальные службы, следят за качеством и своевременностью ухода за пожилым человеком.

Подробную информацию об участии в проекте можно также получить в центрах социального обслуживания населения по месту жительства, для проживающих в городе Тюмени - в Областном геронтологическом центре.

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