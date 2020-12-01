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Тюменские автоинспекторы усилят контроль за перевозкой детей

Общество, 16:41 27 декабря 2020

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Контроль за соблюдением правил перевозки детей в автомобилях усилят в Тюменской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В предновогодние дни и рождественские каникулы инспекторы особенно тщательно проверят водителей, которые едут с детьми.

Кроме того, ГИБДД рекомендует минимизировать дальние поездки с детьми в условиях плохой погоды и пониженных температур, выбирать аккуратный стиль вождения, если в машине находится ребенок и, конечно, не садиться за руль под воздействием алкоголя и наркотиков.

В 2020 году сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей более 6 тыс. 500 тюменских водителей.

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