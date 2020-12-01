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В школах России появится новая должность

Общество, 15:38 27 декабря 2020

Департамент образования Тюменской области | Фото: Департамент образования Тюменской области

С марта 2021 года в школах некоторых регионов появятся советники по воспитательной работе, рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это тоже очень важная поддержка и учителям, и тем, кто занимается школьниками именно в части организации воспитания", - отметил чиновник.

По его словам, новую должность введут в десяти пилотных регионах. Специалисты займутся организацией воспитательной работы и взаимодействием между школами и другими образовательными организациями. Им положена надбавка в 15 тыс. рублей.

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# Минпросвещения РФ , образование , школа

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