О правилах путешествий и туристических трендах в 2021 году рассказали эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В будущем году глубина бронирования туров изменится, путешествовать отдыхающие станут реже и будут выбирать для поездок ближайшие регионы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис Туту.ру.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали текущие тренды и спрогнозировали изменения, которые ожидают турсектор в 2021 году.

Эксперты отмечают, что ощущение неопределенности привело к снижению глубины бронирования — люди планируют поездки в последний момент. По мере восстановления объема перевозок покупать билеты заранее снова станет выгоднее.

Не только пандемия и страх заразиться коронавирусом будут влиять на желание путешествовать. К снижению мобильности приведет еще и падение доходов. Наиболее востребованными будут авиабилеты лоукостеров, а авиаперевозчики займутся оптимизацией расходов.

Туры по России будут все более востребованными. Локальный туризм может стать трендом будущего года. Дело в том, что раньше отечественные туристы выбирали в основном популярные курорты, а в период пандемии — менее раскрученные, где отдыхающих меньше. Это приводит к расширению географии путешествий. При этом появляется запрос на кастомизированный отдых — небольшие группы, авторский подход, интересные заповедные места, которые лучше всего смотреть с местными гидами. Также растет интерес к активному отдыху на природе — сплавам, конным походам, велотурам, фитнес-турам.

Восстановление международного туризма зависит от продолжительности пандемии и решений правительств. Но, скорее всего, отправляясь за границу, путешественникам придется подготовить справки о состоянии здоровья.

А еще государства будут быстрее и жестче реагировать на новости о появлении новых рисков пандемии. То есть ограничения в местах отдыха могут быть довольно существенные, а границы в случае опасности распространения болезни будут закрывать очень быстро.