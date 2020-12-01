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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцам рассказали, как безопасно встретить Новый год

Общество, 17:02 31 декабря 2020

Фото: Министерство культуры РФ

Проводить любые мероприятия в новогодние праздники безопаснее на открытом воздухе, а не в помещении, рассказала главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо.

Роспотребнадзор рекомендует сократить число участников мероприятий на улице до 50, их число не должно быть большим.

Обязательными остаются социальное дистанцирование, ношение масок в общественных местах и транспорте, мытье рук, пользование антисептиками и санитайзерами.

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