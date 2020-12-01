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Операцию "Новый год" проводят пожарные в районах Тюменской области

Общество, 13:20 28 декабря 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Внеплановые проверки в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в рамках операции "Новый год" проводят сотрудники МЧС в Голышманово, Бердюжском и Аромашевском районах, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, проводят инструктажи с ответственными должностными лицами и напоминают о запрете применения пиротехнических изделий внутри зданий и помещений. Особое внимание уделяют работе систем автоматической противопожарной защиты, исправности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

В Черемшанской средней школе состоялось профилактическое мероприятие с детьми. Школьники узнали о классах опасности пиротехнической продукции.

"При покупке пиротехнических изделий напоминайте родителям о требовании сертификата соответствия. Продажа продукции разрешается только лицам, достигшим 16 лет", - подчеркнул инспектор Сергей Курденко.

Сотрудник ГПН напомнил о новом мобильном приложении МЧС России "Мобильный спасатель", который включает в себя несколько разделов. Основные из них - первая помощь пострадавшим, памятка действий и набор экстренных служб.

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# безопасность , МЧС , Новый год , пиротехника

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