Операцию "Новый год" проводят пожарные в районах Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Внеплановые проверки в местах проведения новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей в рамках операции "Новый год" проводят сотрудники МЧС в Голышманово, Бердюжском и Аромашевском районах, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Специалисты проверяют соблюдение требований пожарной безопасности, проводят инструктажи с ответственными должностными лицами и напоминают о запрете применения пиротехнических изделий внутри зданий и помещений. Особое внимание уделяют работе систем автоматической противопожарной защиты, исправности наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.

В Черемшанской средней школе состоялось профилактическое мероприятие с детьми. Школьники узнали о классах опасности пиротехнической продукции.

"При покупке пиротехнических изделий напоминайте родителям о требовании сертификата соответствия. Продажа продукции разрешается только лицам, достигшим 16 лет", - подчеркнул инспектор Сергей Курденко.

Сотрудник ГПН напомнил о новом мобильном приложении МЧС России "Мобильный спасатель", который включает в себя несколько разделов. Основные из них - первая помощь пострадавшим, памятка действий и набор экстренных служб.