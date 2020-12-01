В Тюменской области автоинспекторы помогают водителям на трассах

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Сотрудники ГИБДД оказывают помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию на трассах Тюмень - Омск и Тюмень - Ханты-Мансийск, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Низкие температуры по-прежнему держатся в Уватском районе. Здесь, на трассе инспекторы отогрели пассажиров Volkswagen, сломавшегося по дороге из Башкирии в Сургут. Полицейские вызвали дорожную службу, чтобы отбуксировать автомобиль, а пассажиров доставили в кемпинг.

Два раза наряды ДПС в Ишимском районе помогли водителям автомобиля Nissan Almera, опрокинувшегося в кювет и "Газели", сломавшейся на трассе по пути из Омска в Тюмень.

Дежурные отряды ГАИ укомплектовывают патрульные автомобили теплыми вещами, термосами с чаем, чтобы в случае необходимости быстро обогреть замерзших людей.