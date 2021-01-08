Сборник стихов и прозы уватских поэтов опубликован в Интернете

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Сборник стихов и прозы "Вдохновение..." доступен к прочтению в онлайн формате на официальном сайте администрации Уватского района. Издание посвящено 95-летию района и памяти Владимира Гусейнова.

В сборник литературного творчества вошли 102 произведения 33 поэтов Уватского района. В том числе Раисы Порвиной из Першино, Галины Пузиной и Ксении Соколовой из Демьянского, Марии Першиной из Луговослинкино, Софьи Меркуловой из Увата, Валентины Баглаевой и Елены Бабкиной из Красного Яра, Людмилы Андреевой из Мугена, Тамары Игнатьевой и Тамары Костроминой из Демьянки.

"Готовясь к юбилею района, сотрудники центральной библиотеки организовали районный литературный краеведческий конкурс "Ветер вдохновения". Возглавил жюри Владимир Гусейнов. Это стало его последним, но важным вкладом в историю Уватского района. В книгу вошли 15 его произведений им же написано приветственное слово", – рассказала заведующий библиотечной системой АУ "ЦДК Уватского муниципального района" Елена Тамарова.

Ранее экземпляры книги вручили авторам, чьи работы вошли в сборник, распространили в библиотеки района и краеведческий музей "Легенды седого Иртыша", сообщает пресс-служба администрации Уватского района.