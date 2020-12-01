В Тюмени в праздники можно сдать экзамен на водительские права

| Фото: edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

В новогодние каникулы регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД будут работать 4,5,6, 8 и 9 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Теоретические экзамены станут проводить ежедневно, практических экзаменов не будет до окончания праздничных дней.

Около 450 операций совершается ежедневно в межрайонном регистрационном отделе ГИБДД в предновогодние дни. В обычное время – до 380. Прием жителей осуществляется приоритетно через портал госуслуг, в порядке живой очереди принимают пожилых, не имеющие технической возможности зарегистрироваться на портале, а также инвалидов.

В экзаменационном отделении увеличение числа оказанных госуслуг зарегистрировано за счет кандидатов в водители, впервые получающих водительские удостоверения: более 6 тыс. 500 начинающих водителей получили права в 2020 году - на тысячу человек больше, чем годом ранее.