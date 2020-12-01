Тюменские биатлонисты завершили год с медалями

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские биатлонисты завоевали награды чемпионата, первенства и Кубка России в Чайковском и Ижевске, сообщает ЦСП72.

В индивидуальной гонке на 12,5 км среди юниорок серебряную медаль выиграла тюменская биатлонистка Ксения Шнейдер. Она же вместе с партнерами по команде Дарьей Сидоровой и Любовью Калининой выиграла эстафетную юниорскую гонку. В спринте на 7,5 км среди юниорок Дарья Сидорова также стала третьей, еще одна тюменка Арина Пантова заняла пятую строчку. Среди женщин в спринтерской гонке победила тюменка Ольга Мощенкова.

В соревнованиях юниоров в индивидуальной гонке на 15 км тюменский биатлонист Алексей Огорелков финишировал третьим. В спринте на 10 км среди мужчин Евгений Идинов также замкнул тройку лидеров, тогда как в индивидуальной гонке на 20 км он занял четвертую позицию.

По итогам стартов определен состав сборной России на январские международные старты. Среди тюменцев на Кубок мира отправятся Александр Логинов и Евгений Гараничев. Евгений Идинов, Татьяна Акимова и Ольга Мощенкова будут готовиться к выступлению на Кубке IBU.

Международный сезон продолжится в январе в Германии – Оберхоф примет пятый и шестой этапы Кубка мира, в Арбере пройдут Кубки IBU.