Пять детских садов построят в Тюменской области в 2021 году

Фото: duma.tyumen-city.ru Фото: duma.tyumen-city.ru

Пять детских садов будут построены в Тюменской области в 2021 году, сообщает Главное управление строительства региона.

Первый ввод детского сада в эксплуатацию запланирован в 1 квартале 2021 года, это будет дошкольное учреждение в микрорайоне Плеханово. Застройщик, ООО "Завод ЖБИ-3", находится уже на завершающей стадии строительно-монтажных работ на объекте.

В 2021 году продолжится проектирование детских садов, сейчас проектируются дополнительно 11 детских садов, 10 из которых появятся в Тюмени.

Активное строительство детских садов позволит, по словам директора департамента образования Тюменской области Алексея Райдера, обеспечить в 2021 году всех детей в возрасте до 3 лет местами в детских садах, согласно целевым показателям национального проекта "Демография".