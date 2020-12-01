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Тюменцы могут подарить дом кошкам и собакам

Общество, 10:47 31 декабря 2020

Фото: фонда "Потеряшки"

Зооволонтеры просят тюменцев не бросать животных, а желающим завести домашнего любимца всегда готовы предоставить полную информацию о подопечных. Как рассказала организатор и основатель официального фонда помощи бездомным животным в Тюмени "Потеряшки" Евгения Здорнова, главная цель на 2021 год - найти хозяев тем животным, кто уже есть в фонде.

"Мы стремимся помогать нуждающимся животным, которые попали в экстремальную ситуацию. Такая ситуация сейчас, что не до планирования. Никто не знает, что будет дальше", - поделилась девушка.

Отметим, что за 14 лет работы фонд помог пристроить в новые семьи свыше 12 тысяч кошек и собак, пишет "Тюменская область сегодня". Так, если житель Тюмени нашел или потерял животное, то необходимо отправить фото, описание и контакты в сообществе "Потеряшек" во ВКонтакте.

"Подарите животным самый дорогой подарок в их жизни - постоянный дом с любящими и заботливыми хозяевами", - обратились сотрудники фонда к тюменцам

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