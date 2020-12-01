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Тюменцев приглашают на новогодние спектакли

Общество, 11:46 31 декабря 2020

Фото: ТБДТ в Instagram

Зрителей, соскучившихся по атмосфере театра в новогодние каникулы приглашают в Тюменский драматический театр. Особое место в репертуаре заняли семейные постановки.

Такие, как, например, мюзикл "Снежная королева" или музыкальные постановки "Приключения Буратино", "Сказки 1001 ночи". Взрослые смогут посмотреть комедию водевиль "Ханума", веселый спектакль "Кадриль", музыкальную комедию в двух действиях "Восемь женщин", музыкальный фарс "Мертвые души".

Завершится новогодний театральный марафон 10 января мюзиклом для всей семьи. На этот раз по мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка", сообщает департамент культуры Тюменской области.

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