Врачи рассказали о пользе дыхательной гимнастики

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О пользе этого немедикаментозного оздоровительного метода дыхательной гимнастики, рассказала заведующий Центром общественного здоровья, врач по медицинской профилактике ГАУЗ Юлия Стрельникова.

"Можно выполнять различные статические упражнения. Например, ритмичное носовое дыхание с закрытым ртом в привычном темпе, и такое же - через одну ноздрю при зажатой рукой другой ноздре, попеременно по 3-4 раза. Продолжительность каждого подхода - 30-60 секунд. Еще один прием - равномерное дыхание с вдохом через нос и толчкообразным, в 2-3 приема, выдохом через рот. Повторять 3-6 раз", - сказала она.

Эти упражнения можно выполнять практически всем людям. Важно помнить, что их следует проводить внимательно и осторожно, стараясь избегать дыхательного дискомфорта и ощущения недостатка кислорода, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".