Кинологи предостерегают: гулять с собаками во время запусков салютов - опасно

Фото: приют "Лучший друг" во ВКонтакте Фото: приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Громкие звуки, запуск салютов и петард, множество людей на улицах — все это может вызвать страх у собаки. Тюменские кинологи из "Центра прогрессивной дрессировки" рассказали корреспонденту Megatyumen.ru, как помочь питомцу.

В первую очередь, для прогулок в новогодний период, когда остается вероятность запуска салютов, лучше выбрать шлейку. При этом на шею животного стоит повесить отдельный шнурок с адресником — это поможет найти собаку, если она сорвется с поводка. Ни в коем случае нельзя выгуливать собаку без поводка: даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если поблизости разорвется петарда.

В случае возникновения стрессовых ситуаций нужно создать собаке "зону безопасности" дома — это может быть максимально тихое место, например, ванна или коридор. Однако приучать животное находиться там лучше заранее.