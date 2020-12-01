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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Кинологи предостерегают: гулять с собаками во время запусков салютов - опасно

Общество, 13:31 31 декабря 2020

Фото: приют "Лучший друг" во ВКонтакте

Громкие звуки, запуск салютов и петард, множество людей на улицах — все это может вызвать страх у собаки. Тюменские кинологи из "Центра прогрессивной дрессировки" рассказали корреспонденту Megatyumen.ru, как помочь питомцу.

В первую очередь, для прогулок в новогодний период, когда остается вероятность запуска салютов, лучше выбрать шлейку. При этом на шею животного стоит повесить отдельный шнурок с адресником — это поможет найти собаку, если она сорвется с поводка. Ни в коем случае нельзя выгуливать собаку без поводка: даже идеально послушное животное может испугаться и убежать, если поблизости разорвется петарда.

В случае возникновения стрессовых ситуаций нужно создать собаке "зону безопасности" дома — это может быть максимально тихое место, например, ванна или коридор. Однако приучать животное находиться там лучше заранее.

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