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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские онкологи провели одну тысячу операций

Общество, 15:48 31 декабря 2020

Фото: пресс-служба "Медицинского города"

Тысячная операция проведена в хирургическом отделении №1 тюменского МКМЦ "Медицинский город", сообщает пресс-служба учреждения.

"Всего в год мы проводим порядка 50 операций на печени, связанных с онкологическими заболеваниями, 30% из них проводятся лапароскопически. Метод малотравматичный, позволяет избежать больших разрезов и сократить период восстановления пациентов. Мы используем оборудование экспертного класса, позволяющее не только избежать больших разрезов тканей, но и выполнять во время операции ультразвуковое исследование органа и выявлять скрытые метастазы, которых не увидели на КТ или МРТ", - рассказал заведующий хирургическим отделением Евгений Франк.

Специалисты "МКМЦ "Медицинский город" напоминают: при малейшем подозрении у себя проявлений онкологического заболевания обращайтесь к врачу-онкологу, в кабинеты раннего выявления заболеваний в своей территориальной поликлинике или к своему участковому терапевту.

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