Контора пароходства подготовила новогодние мастер-классы

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

В новогодние каникулы, с 5 по 10 января, тюменцев приглашают на мастер-классы, концерты и йогатерапию в мультицентр "Контора пароходства". Регистрация на все события обязательна.

6 января состоится концерт "Ночь перед Рождеством", на котором горожане услышат популярные новогодние и рождественские мелодии, а также саундтреки к кинокартинам.

7 января пройдет творческая встреча "Голос молодежи", где любой желающий сможет исполнить песню или прочесть стих. В этот же день тюменцев приглашают на мастер-класс по сборке и росписи венков из медово-имбирных пряников.

8 января всех желающих приглашают на фестиваль свободного танца "Поток" — вечер танцевальной тематической импровизации. А 9 января тюменцев ждут на встрече "Буквенный автопортрет", где можно освоить нетрадиционный каллиграфический инструмент, применить графические техники и поработать с композицией. 10 января ожидается джем-сейшн от "Сборища хороших людей" и Kometov квартирник. Зрителей ждут танцы, общение, импровизация, игра на музыкальных инструментах и свободный микрофон, пишет "АиФ - Западная Сибирь".