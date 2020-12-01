График работы перинатального центра в новогодние праздники не изменится
В тюменском перинатальном центре не планируется менять график работы в новогодние праздники. Все роженицы получат квалифицированную помощь.
Как рассказала медицинская сестра послеродового отделения Елена Алексеевна, все праздники проходят в обычном режиме: меняется лишь количество пациентов.
"Прошлый Новый год был исключением: 31 декабря на роды приехало очень мало беременных, а вот 1 января с утра к приемному покатили машины СМП. Мы даже шутили, что наши пациентки каким-то чудом уговорили своих крошек подождать один день. Конечно, мы по-особенному поздравляем девчат, родивших первого января", - рассказала она.
В этом году посещения родственников запрещены, но сотрудники постараются подарить праздничное настроение пациенткам: 31 декабря женщин поздравят дед Мороз и Снегурочка.