График работы перинатального центра в новогодние праздники не изменится

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

В тюменском перинатальном центре не планируется менять график работы в новогодние праздники. Все роженицы получат квалифицированную помощь.

Как рассказала медицинская сестра послеродового отделения Елена Алексеевна, все праздники проходят в обычном режиме: меняется лишь количество пациентов.

"Прошлый Новый год был исключением: 31 декабря на роды приехало очень мало беременных, а вот 1 января с утра к приемному покатили машины СМП. Мы даже шутили, что наши пациентки каким-то чудом уговорили своих крошек подождать один день. Конечно, мы по-особенному поздравляем девчат, родивших первого января", - рассказала она.

В этом году посещения родственников запрещены, но сотрудники постараются подарить праздничное настроение пациенткам: 31 декабря женщин поздравят дед Мороз и Снегурочка.