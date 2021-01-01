  • 1 января 20211.01.2021пятница
  • В Тюмени -31..-33 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменский диетолог напомнила об ограничениях людям с диабетом

Общество, 11:41 01 января 2021

Фото: Роспотребнадзор ВКонтакте

Новогодние каникулы ассоциируются не только с возможностью выдохнуть и переварить ушедший год, но и с вкусными блюдами. Чем побаловать себя диабетикам, рассказала тюменский диетолог Елена Дороднева.

"При диабете сложность заключается в том, что есть ограничения в целом ряде продуктов. Прежде всего, это простые углеводы, сахар, продукты с белой мукой, выпечка, хлеб, сладкие фрукты, высоко крахмалистые овощи. Следует избегать избыточного количества пищи. Ни в коем случае не употреблять жирные блюда. Можно приготовить не жирные, а белковые блюда – птицу, не жирное мясо, овощи, закуски без жирных заправок. Если десерты, то это фрукты в небольших количествах, фруктовые десерты типа желе. Я рекомендую панна-котту на основе молока, ее можно украсить фруктами и ягодами", - сказала она.

Как пишет Megatyumen.ru, праздник не снимает основных ограничений. А при диабете главное – здоровье. По словам диетолога, следует сместить акцент с обилия еды на праздничную атмосферу стола.

"Лучше готовить не слишком обильные блюда, но красиво их украсить, красиво подать, сделать красивую сервировку, поставить новогодний букет. И тогда для любого, даже человека с сахарным диабетом, диетическое блюдо будет выглядеть красиво", - резюмировала она.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:41 01.01.2021Тюменский диетолог напомнила об ограничениях людям с диабетом
11:25 01.01.2021ТЭО: новогодние елки заберут специальные мусоровозы
10:04 01.01.2021Гастроэнтеролог рассказала тюменцам, как сохранить здоровье среди изобилия еды и напитков
09:14 01.01.2021В Тюмени для детей устроят "Рождественские забавы"