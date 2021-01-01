Тюменский диетолог напомнила об ограничениях людям с диабетом

Фото: Роспотребнадзор ВКонтакте Фото: Роспотребнадзор ВКонтакте

Новогодние каникулы ассоциируются не только с возможностью выдохнуть и переварить ушедший год, но и с вкусными блюдами. Чем побаловать себя диабетикам, рассказала тюменский диетолог Елена Дороднева.

"При диабете сложность заключается в том, что есть ограничения в целом ряде продуктов. Прежде всего, это простые углеводы, сахар, продукты с белой мукой, выпечка, хлеб, сладкие фрукты, высоко крахмалистые овощи. Следует избегать избыточного количества пищи. Ни в коем случае не употреблять жирные блюда. Можно приготовить не жирные, а белковые блюда – птицу, не жирное мясо, овощи, закуски без жирных заправок. Если десерты, то это фрукты в небольших количествах, фруктовые десерты типа желе. Я рекомендую панна-котту на основе молока, ее можно украсить фруктами и ягодами", - сказала она.

Как пишет Megatyumen.ru, праздник не снимает основных ограничений. А при диабете главное – здоровье. По словам диетолога, следует сместить акцент с обилия еды на праздничную атмосферу стола.

"Лучше готовить не слишком обильные блюда, но красиво их украсить, красиво подать, сделать красивую сервировку, поставить новогодний букет. И тогда для любого, даже человека с сахарным диабетом, диетическое блюдо будет выглядеть красиво", - резюмировала она.