Водителям дали рекомендации по наполнению автомобильной аптечки
Водители смогут самостоятельно комплектовать автомобильные аптечки с 2021 года.
В ней обязательно должны быть две медицинской маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", жгут, стерильные бинты и марлевые салфетки, а также лейкопластырь, пишет АиФ - Западная Сибирь.
Кроме того, врачи советуют дополнить ее препаратами от аллергии, мазями от ожогов и обморожений.
“При поездках на отдых можно дополнительно с собой взять аптечные средства против обморожения, летом - от ожогов. Также летом не будет лишним антигистаминное средство в случае развития аллергии на пыльцу растений или укусы комаров”, - рассказала представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.