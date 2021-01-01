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Водителям дали рекомендации по наполнению автомобильной аптечки

Общество, 12:34 01 января 2021

Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Водители смогут самостоятельно комплектовать автомобильные аптечки с 2021 года.

В ней обязательно должны быть две медицинской маски, две пары медицинских перчаток, устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот", жгут, стерильные бинты и марлевые салфетки, а также лейкопластырь, пишет АиФ - Западная Сибирь.

Кроме того, врачи советуют дополнить ее препаратами от аллергии, мазями от ожогов и обморожений.

“При поездках на отдых можно дополнительно с собой взять аптечные средства против обморожения, летом - от ожогов. Также летом не будет лишним антигистаминное средство в случае развития аллергии на пыльцу растений или укусы комаров”, - рассказала представитель пресс-службы областного департамента здравоохранения Анастасия Дембицкая.

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