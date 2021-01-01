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Библиотекари подготовили рейтинг самых востребованных книг

Общество, 13:51 01 января 2021

Фото: департамент культуры Тюмени

Какие книги пользовались у тюменцем наибольшим спросом в 2020 году, рассказали в Централизованной городской библиотечной системе.

В 2020 году у тюменских читателей пользовались спросом книги по психологии. Интерес вызывала и зарубежная деловая литература: тюменцы читали Нассима Николаса Талеба "Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса" и Брайана Трейси "Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь". Лидерами стали книги Фредрика Бакмана, а также детективы Ю Несбё.

Самые популярные бумажные книги тюменских читателей – детективы "Серьга Артемиды" Татьяны Устиновой и "Темное пламя любви" Елены Арсеньевой. Также часто брали роман Дины Рубиной "Наполеонов обоз", "С неба упали три яблока" Наринэ Абагрян, "Небо цвета надежды" индийской писательницы Амиты Траси.

Свои сведения предоставил библиотечный центр для молодежи. По данным ведущего библиотекаря отдела обслуживания юношества Валентины Типелиус, молодежь интересовали "Зулейха открывает глаза" Гузели Яхиной, книги Халеда Хоссейни, Фредерика Бакмана. Не забыт Рэй Брэдбери и его "451 градус по Фаренгейту".

Популярными остаются книги Джоджо Мойес; Евгения Водолазкина, детективы Николая Леонова; Александры Марининой. Среди женской литературы успехом пользуются романы Веры Колочковой, Маши Трауб и Марии Вороновой, пишет "Вслух.ру".

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