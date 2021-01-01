Тюменские предметы декора пользуются спросом в Японии, США, Германии

Фото: tecrus.gtsites.ru Фото: tecrus.gtsites.ru

Индивидуальный предприниматель Владимир Соколов, создающий уникальные предметы декора и аксессуары из ценных пород дерева и эпоксидной смолы, смог выйти на мировой уровень. Его изделия пользуются спросом в Японии, США, Германии, Австрии и Швеции, Южной Корее, Австралии, Таиланде, Саудовской Аравии, ОАЭ, Нидерландах, Кувейте.

Помощь в разработке коммерческого предложения, презентационных материалов на английском языке оказал региональный Центр поддержки экспорта. Специалисты центра разместили его предложение на торговой электронной площадке. И уже в начале августа зарубежные покупатели стали заключать с ним контракты.

Сотрудники центра экспорта всегда готовы продвигать продукцию земляков на eBay, GRT, Fordaq, Alibaba, что особенно актуально в период пандемии. Создана витрина Тюменской области, где представлено 100 товаров от двадцати предприятий региона.

Сегодня у Центра поддержки экспорта есть возможность разместить еще 500 товарных позиций. Это уже позволило выйти на новые рынки Казахстана инновационным огнетушителям компании "Орион", а диски сцепления ЗАО "Денит" поставляются в Германию и на Кубу. Благодаря работе на маркетплейсах, компании "Тюменские аэрозоли" в 2020 году удалось увеличить объем экспорта на 40% и расширить географию присутствия до 35 стран.

При взаимодействии с региональным Центром поддержки экспорта в 2020 году малым и средним предприятиям удалось заключить 58 контрактов, из которых 42 контракта на сумму более 7 млн долл США заключили 11 тюменских компаний, благодаря выходу на маркетплейсы.

Как напоминает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" удалось в 2020 году нарастить объем экспорта до 21,8 млн. долл. США.