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Названы основные правила безопасного катания с горок

Общество, 15:36 01 января 2021

Центр "Воронинские горки" ВКонтакте

Перед катанием с горки нужно тщательно ее обследовать, а также соблюдать элементарные правила безопасности. Перед спуском внимательно изучите требования к средствам катания, так как они могут различаться.

Например, ватрушки и ледянки не предназначены для катания с трамплинов — это чревато травмами спины и шейного отдела позвоночника. Хорошим выбором будут санки или снегокат.

На горках, особенно оживленных, следует помнить несколько важных правил. Во-первых, подниматься следует только в предназначенном для этого месте — ни в коем случае не стоит пытаться сделать это там, где навстречу скатываются другие. Съехав с горки, не стоит задерживаться: лучше сразу откатиться или отползти в сторону. Также нельзя перебегать ледяную дорожку, так как высок риск поскользнуться или оказаться на пути человека, который съезжает по ней.

Нельзя кататься на корточках и стоя на ногах. Не стоит начинать спуск, если предыдущий катающийся не успел отойти. Кроме того, стоит оценить ледяное покрытие и не кататься с горки, если оно неровное.

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