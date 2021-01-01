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Тюменские мамы могут бесплатно пройти переобучение

Общество, 17:21 01 января 2021

Фото: trud.admtyumen.ru

Получить новую профессию или повысить квалификацию могут жительницы Тюмени и Тюменского района, имеющие детей в возрасте до 7 лет. Это стало возможным благодаря программе обучения в рамках национального проекта "Демография".

Ранее воспользоваться подобной услугой могли тюменки с детьми до 3-х лет, находящиеся в декретном отпуске.

Обучение проводится бесплатно. На выбор – более 40 специальностей. Наиболее популярны такие профессии, как швея, делопроизводитель, парикмахер, портной, кондитер, специалист охраны труда. Максимальный срок обучения – 3 месяца. При этом незанятые женщины получают стипендию.

Желающим получить услугу, нужно обратиться в отдел профессионального обучения Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района. Нужно будет предоставить паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ об образовании.

Работающим женщинам, желающим повысить квалификацию перед возвращением из отпуска по уходу за ребенком, необходимо сообщить об этом работодателю, пишет "Комсомольская правда-Тюмень".

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