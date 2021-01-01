Уникальные экспонаты представят в музее тюменской торговли

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Музей торговли начнет работать в тюменском ЦУМе в 2021 году. Как рассказал автор концепции музея, декан факультета социально-культурных технологий института культуры Евгений Акулич, значительная часть экспозиции будет посвящена советской торговле.

"Музеи советского быта становятся все популярнее. Часто в прошлом мы ищем ответы на вопросы настоящего. Конечно, определенную роль играет и ностальгия: интересно снова прикоснуться к вещам прошлой эпохи. Музейная концепция предполагает интерактив. Мы понимаем, что простым набором вещей советского периода никого не удивишь, поскольку они еще хранятся в домашних кладовках. Поэтому готовим настоящую музейную программу. Покажем, как эволюционировали предметы быта", - поделился он.

Также в новом музее, как сообщает Тюменский государственный институт культуры, собираются наладить сотрудничество с частными коллекционерами.

"Возможны временные экспозиции, которые расширят музейное пространство. Кроме того, сейчас пополняется и наша коллекция. В ней есть уникальные экспонаты. У посетителей будет возможность, например, отбить чек, как это было в советское время, - рассказала член Общественной палаты Тюменской области, почетный работник торговли РФ Наталья Осинцева.