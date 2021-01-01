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Группа Gilead готовится выпустить новый клип

Общество, 19:56 01 января 2021

Gilead. Фото из сообщества группы во "ВКонтакте. Архив.

Новый, 2021 год тюменский музыкальный коллектив Gilead встретит выпуском клипа. Это произойдет в январе, поделился один из участников группы Павел Михалёв.

Известно, что съемки проходили в одной из тюменских фотостудий и заняли два дня. Руководил процессом питерский клипмейкер Александр Беккер. О песне, которая легла в основу клипа, музыканты не распространяются, желая сохранить интригу. Но известно, что это кавер-версия одной очень узнаваемой мелодии, пишет со "Вслух.ру".

Трек войдет в новый альбом группы, который сейчас находится у музыкантов в работе. Альбом станет третьим в истории Gilead.

"Работа в самом разгаре. Материал придумывается, и параллельно мы записываемся в студии потихоньку", – отметил Михалёв.

В 2020 году концертная деятельность коллектива значительно сократилась. Но, по словам Павла Михалёва, Gilead использовал время не зря: ребята писали музыку.

Напомним, в 2020 году группе Gilead исполнилось 9 лет. За это время ребята получили признание у любителей "современной средневековой музыки". Свой стиль они характеризуют как "Дискотека для тех, кому за 700. Рэйв во время чумы."

Первый альбом "Thousand Times" группа выпустила в январе 2015 года. На выпуск второго понадобилась помощь общественности, деньги на него собирали с помощью краудфандинга. Выпуск альбома произошел в 2017 году, он получил название Medieval Groove.

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