Группа Gilead готовится выпустить новый клип
Новый, 2021 год тюменский музыкальный коллектив Gilead встретит выпуском клипа. Это произойдет в январе, поделился один из участников группы Павел Михалёв.
Известно, что съемки проходили в одной из тюменских фотостудий и заняли два дня. Руководил процессом питерский клипмейкер Александр Беккер. О песне, которая легла в основу клипа, музыканты не распространяются, желая сохранить интригу. Но известно, что это кавер-версия одной очень узнаваемой мелодии, пишет со "Вслух.ру".
Трек войдет в новый альбом группы, который сейчас находится у музыкантов в работе. Альбом станет третьим в истории Gilead.
"Работа в самом разгаре. Материал придумывается, и параллельно мы записываемся в студии потихоньку", – отметил Михалёв.
В 2020 году концертная деятельность коллектива значительно сократилась. Но, по словам Павла Михалёва, Gilead использовал время не зря: ребята писали музыку.
Напомним, в 2020 году группе Gilead исполнилось 9 лет. За это время ребята получили признание у любителей "современной средневековой музыки". Свой стиль они характеризуют как "Дискотека для тех, кому за 700. Рэйв во время чумы."
Первый альбом "Thousand Times" группа выпустила в январе 2015 года. На выпуск второго понадобилась помощь общественности, деньги на него собирали с помощью краудфандинга. Выпуск альбома произошел в 2017 году, он получил название Medieval Groove.