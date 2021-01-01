Группа Gilead готовится выпустить новый клип

Gilead. Фото из сообщества группы во "ВКонтакте. Архив. Gilead. Фото из сообщества группы во "ВКонтакте. Архив.

Новый, 2021 год тюменский музыкальный коллектив Gilead встретит выпуском клипа. Это произойдет в январе, поделился один из участников группы Павел Михалёв.

Известно, что съемки проходили в одной из тюменских фотостудий и заняли два дня. Руководил процессом питерский клипмейкер Александр Беккер. О песне, которая легла в основу клипа, музыканты не распространяются, желая сохранить интригу. Но известно, что это кавер-версия одной очень узнаваемой мелодии, пишет со "Вслух.ру".

Трек войдет в новый альбом группы, который сейчас находится у музыкантов в работе. Альбом станет третьим в истории Gilead.

"Работа в самом разгаре. Материал придумывается, и параллельно мы записываемся в студии потихоньку", – отметил Михалёв.

В 2020 году концертная деятельность коллектива значительно сократилась. Но, по словам Павла Михалёва, Gilead использовал время не зря: ребята писали музыку.

Напомним, в 2020 году группе Gilead исполнилось 9 лет. За это время ребята получили признание у любителей "современной средневековой музыки". Свой стиль они характеризуют как "Дискотека для тех, кому за 700. Рэйв во время чумы."

Первый альбом "Thousand Times" группа выпустила в январе 2015 года. На выпуск второго понадобилась помощь общественности, деньги на него собирали с помощью краудфандинга. Выпуск альбома произошел в 2017 году, он получил название Medieval Groove.