Тюменский центр "Семья" поменял формат работы во время пандемии

Фото: ДТиС Пионер Фото: ДТиС Пионер

Прошлый, 2020, год научил жить в новых реалиях и приспособиться к жизни в режиме онлайн - в региональном центре "Семья" "перезагрузили" все форматы услуг.

"Если раньше мы планировали совместные мероприятия, массовые акции, проводили большие групповые занятия в школах, с родителями в том числе, то в связи с пандемией пришлось поменять подход. Мы сконцентрировали внимание на индивидуальных услугах или очень маленьких группах до 10 человек. Это потребовало большой работы, наши педагоги, психологи, юристы, специалисты по социальной работе учились трудиться в новых условиях, прокачивали имеющиеся навыки, получали новые компетенции. Но есть в этом и свои плюсы, например, у нас теперь все специалисты взаимозаменяемые", - рассказала директор "Регионального центра "Семья" Елена Перминова.

С марта 2020 года специалисты центра работали в экстренном режиме: консультировали, помогали на горячих линиях, помогали семьям с детьми, в которых во время самоизоляции возникали конфликты. Как пишет "АиФ - Западная Сибирь", серьезная нагрузка пришлась и на фронт офис- специалистов, которые принимали обращения горожан.

"Самим сотрудникам тоже нужна была поддержка, поскольку практически большая часть команды работала в таком режиме круглосуточно. Мы старались формировать внутри команд позитивное общение, не допустить эмоционального выгорания", - добавила Перминова.