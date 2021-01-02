Региональный материнский капитал на первенца получили более трех тысяч семей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Реализация регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография" продолжится в 2021 году.

Годом ранее был введен материнский (семейный) капитал на первого ребенка в размере 150 тыс. рублей, за 11 месяцев года он выплачен на 3,3 тысячи детей. Увеличился с 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей и размер регионального материнского капитала на третьего и последующих детей. Его к декабрю 2020 года получили родители 4,2 тысяч ребятишек.

2 тыс. 100 семей получили введенную ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 01.01.2020 (при софинансировании из федерального бюджета). Также на условиях софинансирования была введена и ежемесячная денежная выплата на ребенка от трех до семи лет – их выплачено за 11 месяцев года на 57,2 тысячи детей..

Всего в 2020 году на реализацию регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" выделено 2 866,8 млн. рублей, из них 1 354,4 млн. рублей - средства федерального бюджета, сообщает департамент социального развития Тюменской области.