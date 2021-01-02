Медики рассказали, как уберечься от обморожения

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Слишком долгое катание с горок, прогулки по заснеженному лесу или базе отдыха могут привести к переохлаждению или обморожению, напоминают врачи.

Взрослым советуют отказаться от курения и употребления алкоголя на свежем воздухе. Опьянение вызывает повышенную теплоотдачу, а никотин нарушает периферическое кровообращение в руках и ногах.

Факторами риска могут стать резкий ветер и высокая влажность, а также тесная обувь, легкая одежда, длительная неподвижность на холоде или сосудистые заболевания.

Первыми признаками обморожения являются бледно-синюшная кожа, а также сниженная температурная, тактильная и болевая чувствительность. При отогревании появляется сильная боль, покраснение и отек мягких тканей.

Если же повреждение более глубокое, то через 12-24 часов могут появиться пузыри с кровянистым содержимым. У детей обморожение может проявляться вялостью, безучастностью к окружающему, бледными и холодными кожными покровами, частым пульсом. Температура тела может быть ниже 36° С.При этих симптомах нужно как можно скорее зайти в теплое помещение, снять промерзшие обувь, носки и перчатки. Если обморожение неглубокое, то кожу можно согревать теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью и дыханием.

Запрещается разогревать кожу снегом, не рекомендуется использовать масла, жир, растирать кожу спиртом при глубоком обморожении. При тяжелых обморожениях пострадавшего нужно занести в теплое помещение и обратиться к врачам, пишет megatyumen.ru.