Ледовый дворец спорта и стадион построят в Тюменском районе

Фото: Тюменский городской многопрофильный центр. Архив. Фото: Тюменский городской многопрофильный центр. Архив.

Два крупных спортивных объекта появятся в 2021 году в Тюменском районе. Летом строители должны сдать в эксплуатацию ледовый дворец и стадион, сообщает управление по спорту и молодежной политике Тюменского района.

"Первый и пока единственный в районе искусственный лед будет в поселке Винзили, а в поселке Боровском после реконструкции откроется стадион, - рассказал начальник управления по спорту и молодежной политике администрации Тюменского района Андрей Кайзер. - Это два самых крупных муниципальных образования, где спорт всегда был в почете. Также планируем в ближайшем будущем привести в порядок два спорткомплекса в Червишево и Успенке, разработку ПСД завершим в 2021 году".

По словам главы поселка Винзили Елены Осиповой, хоккей всегда пользовался здесь особой популярностью.

"Еще во время кампании по выборам президента страны в 2018 году наши жители в ходе рейтингового голосования высказались именно за ледовый дворец. Областное правительство нас поддержало. В результате в поселке появится спортсооружение с трибунами, душевыми, всеми условиями для маломобильных групп, с облагороженной территорией. С нетерпением ждем завершения строительства. Пока все идет по плану, надеемся, что с лета у хоккеистов будет возможность тренироваться и играть круглый год", - сказала она.