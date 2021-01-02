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Тридцать кандидатов в студсовет встретятся в финале

Общество, 13:38 02 января 2021

Студсовет72 | Студцентр Тюменской области | Фото: Студсовет72 | Студцентр Тюменской области

30 студентов прошли в финальный этап выборов в Студенческий совет Тюменской области. В январе кандидатов ждут дебаты на одном из тюменских телеканалов, а затем – студенческое онлайн-голосование.

Всего в проекте участвовало более 80 студентов со всего региона, в этом году активно проявили себя учащиеся ссузов, более 40% заявок было подано от студентов СПО. Чтобы попасть в топ-30, участники должны были пройти этап верификации и онлайн-общение с экспертами.

Напомним, что найти всю информацию о выборах в Студенческий совет Тюменской области, а также узнать имена финалистов можно в официальной группе, пишет "Комсомольска правда-Тюмень".

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