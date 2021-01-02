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Юных зрителей приглашают на новогодние спектакли

Общество, 17:47 02 января 2021

Тюменский театр кукол | Фото: Тюменский театр кукол

Интересные постановки для юных зрителей и их родителей приготовили театры Тюмени, сообщает региональный департамента культуры.

Для малышей в театре кукол приготовили спектакли "Снеговик-почтовик", "Солнышко и снежные человечки", "Сказки Сороки-Белобоки. Рукавичка", а на сцене Дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко артисты-кукольники покажут еще и сказочное представление "Мишуткина елка".

Не забыли в кукольном театре и о школьниках. Для них - спектакли "Белоснежка", "Умка", "Снежная королева", "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников", "Двенадцать месяцев", "Калиф-аист".

Молодежный театр "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко поможет ребятам настроиться на праздники. Они могут принять участие в игровой программе и мини-спектакле "Новогодний теремок" или посмотреть детские спектакли "Сказки Дедушки Мороза", "Новогоднее настроение", "Морозко" или "Бременские музыканты". А также "Бонифаций едет к бабушке", "День рождения Снегурочки", "Иван-царевич и Серый Волк". Артисты обещают ребятам много музыки, песен, танцев и шуток.

Для зрителей постарше "Ангажемент" покажет постановку "Вечера на Хуторе близ Диканьки".

А 5 января в 18 часов в "Ангажементе" готовы познакомить своих друзей с премьерным спектаклем "Pro Руслана и Людмилу". Хоть в его основе и лежит поэма Александра Пушкина, но артисты "молодежки" постарались взглянуть на события с другой стороны, поразмышлять о судьбах не только главных, но и некоторых второстепенных персонажей.

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