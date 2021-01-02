Волонтеры "Белой совы" рассказали, какие сведения надо предоставить для поиска пропавших

Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте Фото: поисковый отряд "Белая сова — Тюмень" во ВКонтакте

На что обратить внимание при подаче заявки о поиске человека, рассказали в отряде "Белая сова – Тюмень". В первую очередь нужно обратиться в полицию, лишь затем - к волонтерам.

Для эффективного поиска необходимы следующие сведения: фамилия имя отчество пропавшего, дата рождения. Также необходимо указать число, время и место пропажи, предоставить свежую фотографию, где хорошо видно лицо.

Важна информация о состоянии здоровья – физическом и психологическом, приметы: рост, телосложение, цвет глаз, цвет и длина волос. Опишите особые приметы: татуировки, приметные шрамы, плохое зрение и т.д.

Не помешает информация, во что пропавший был одет. Обязательно укажите цветовую гамму одежды и что у него было при себе. Если человек пропал на машине, то нужны марка, цвет и номер машины.

Уточните, кем вы приходитесь пропавшему и контактные данные ближайших родственников. При обращении в отряд обязательно сообщите, в какой отдел полиции и когда подано заявление, пишет “Вслух.ру".